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22 Nisan 2024 Pazartesi 07:00:00 - Güncelleme:22 Nisan 2024 Pazartesi 07:00:00

Irak'ta Başkan Erdoğan'ın ziyareti öncesi caddelere Türk bayrağı asıldı

Kaynak: AA

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Irak'ın başkenti Bağdat ile Erbil'de, Başkan Erdoğan'ın yapacağı ziyaretten dolayı cadde ve sokaklara Türk bayrakları asıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretine hazırlanan başkent Bağdat'ta, merkezde yer alan Şeyh Abdulkadir Geylani türbesinin bulunduğu caddeye, Türkçe ve Arapça "Ziyaretinizden onur duyduk" yazılı pankartlar yerleştirildi.

Pankartlarda yan yana Irak ve Türk bayraklarına da yer verildi.

Erbil'de de cadde ve sokaklara Türk bayrakları asılırken Erbil Kalesi'ne Türk bayrağının görüntüsü yansıtıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Bağdat ve Erbil'e resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Etiketler : recep tayyip erdoğan ırak ziyaret türk bayrakları
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