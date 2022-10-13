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Irak'ta cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kaldı
13 Ekim 2022 Perşembe 19:09:00 - Güncelleme:13 Ekim 2022 Perşembe 19:09:00

Irak'ın yeni cumhurbaşkanı belli oldu

Kaynak: AA

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Irak'ta a Cumhurbaşkanlığı makamına bağımsız olarak adaylığını koyan Abdullatif Muhammed Cemal Reşid seçildi.

Irak Meclisi'nde yapılan oturumunun ikinci turunda 162 oyla ülkenin yeni Cumhurbaşkanı Reşid oldu.

329 sandalyeli Meclis'teki ikinci tur oturumuna 269 vekil katılarak oy kullandı. Geçerli oyların 162'sini alan Reşid, Meclis'te yemin ederek görevine başladı.

Reşid, ikinci oturumda Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin (KYB) adayı eski Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile yarışıyordu.

Sudani'ye hükümeti kurma görevi vermesi bekleniyor

Yeni Cumhurbaşkanı'nın Şii Koordinasyon Çerçevesi'nin Başbakan adayı Muhammed Şiya es-Sudani'ye hükümeti kurma görevi vermesi bekleniyor.

Koordinasyon Çerçevesi, Meclis'in en büyük grubu olarak Sudani'yi Başbakanlığa aday olarak göstermişti.

ABDULLATİF MUHAMMED CEMAL REŞİD KİMDİR?

KYB üyesi olan 1944 doğumlu Reşid, Irak Su Kaynakları Bakanlığı ve eski Cumhurbaşkanı Celal Talabani'nin Müsteşarlık görevini yürütmüştü.

Etiketler : yeni cumhurbaşkanı ırak Abdullatif Muhammed Cemal Reşid
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