Irak'ın kuzeyine hava harekatları: 58 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ terör örgütleri başta olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı kesintisiz ve kararlı mücadelesi sürüyor.

Bu kapsamda Irak ve Suriye'nin kuzeyi dâhil; 1 Ocak'tan itibaren Terörle Mücadele Harekâtı bölgesinde 80'i son bir haftada olmak üzere 1351 terörist etkisiz hâle getirildi. Böylece, 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar etkisiz hâle getirilen terörist sayısı ise 38 bin 694'e ulaştı.

IRAK'IN KUZEYİNDE 82 HEDEF VURULDU

Hava Kuvvetleri tarafından, 1-23 Eylül tarihleri arasında icra edilen terör yuvalarına yönelik planlı hava harekatları ile Kandil, Asos, Gara, Metina, Zap ve Hakurk'daki 82 hedef etki altına alındı.

Harekâtlar ile teröristlere ait sığınak, mağara ve depo olarak kullanılan yerler imha edildi, elde edilen ilk bilgiler kapsamında 58 teröristin etkisiz hâle getirildiği belirlendi.

HUDUT GÜVENLİĞİ

Cumhuriyet tarihinin en yoğun tedbirleri ve tesis edilen çok katmanlı emniyet sistemi ile korunan hudutlarda;

Son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 621 şahıs yakalanmdı. Bu şahıslardan 15'i FETÖ mensubu olmak üzere 27'sinin terör örgütü üyesi olduğu belirlendi. 4 bin 35 şahıs ise hududu geçemeden engellendi.

Böylece yıl içerisinde hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 8 bin 63'e yükselmiş, yakalanan şahıslardan 360'ı FETÖ mensubu olmak üzere toplam 524 terör örgütü mensubu kolluk kuvvetlerine teslim edilmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 162.415 olmuştur.

Ayrıca, yılbaşından bu yana icra edilen operasyonlarda 20 kilogramı son bir haftada olmak üzere toplam 4 bin 889 kilogram uyuşturucu ele geçirilmiştir.

SURİYE

Suriye'de istikrarın bir an önce tesis edilmesi, Suriyelilerin emniyetli bir ortama geri dönüşleri ve normalleşmenin sağlanmasına yönelik çalışmalara devam edilmektedir.

Diğer taraftan operasyon bölgelerindeki güvenlik ve istikrarın sürdürülmesi için de gerekli tüm tedbirler alınmaktadır.

Bu yılın başından itibaren terör örgütü tarafından harekât bölgelerimize 342 taciz ve saldırı gerçekleştirilmiş, bu saldırılara misliyle karşılık verilerek 65'i son bir haftada olmak üzere 991 terörist etkisiz hâle getirilmiştir.