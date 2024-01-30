Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 3 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ansızın vurmaya devam! Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. Terör ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek" ifadeleri kullanıldı.