VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İşgalci İsrail ordusu 26 askerinin yaralandığını açıkladı
IMF, Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti
Büyükelçilerden Başkan Erdoğan'a güven mektubu
Lavrov, Rusya'nın Baltık ülkelerine saldıracağına dair açıklamaların "saçma" olduğunu söyledi
TBMM Genel Kurulu Başkanvekili Bozdağ başkanlığında toplandı
Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 3 terörist öldürüldü
30 Ocak 2024 Salı 16:02:00 - Güncelleme:30 Ocak 2024 Salı 16:02:00

Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 3 terörist öldürüldü

ABONE OL

Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ansızın vurmaya devam! Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. Terör ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek" ifadeleri kullanıldı.

Etiketler : PKK mağara operasyonu Metina bölgesi terörist etkisiz hâle
Çağlar nerede Seda orada

Çağlar nerede Seda orada
Kızıl saçlarından vazgeçti

Kızıl saçlarından vazgeçti
Hande Ünsal alev alev

Hande Ünsal alev alev
Şehir hayatından köye dönüş

Şehir hayatından köye dönüş
Anne oldu

Anne oldu
Simge: Ağlamak isteyen beni dinlesin

Simge: Ağlamak isteyen beni dinlesin
Eğlence zamanı

Eğlence zamanı
İlker'den müzikal atak

İlker'den müzikal atak
Şilan Makal anne olduktan sonra değişen hayatıyla ilgili konuştu

Şilan Makal anne olduktan sonra değişen hayatıyla ilgili konuştu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX