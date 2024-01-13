Irak'ın kuzeyine hava harekatı... 29 terör hedefi vuruldu

MSB, Irak'ın kuzeyine yapılan hava harekatında 29 terör hedefinin vurulduğunu, sözde üst düzey yöneticilerin de dahil olduğu birçok teröristin öldürüldüğünü duyurdu.



#SONDAKİKA Irak'ın kuzeyinde 12 terörist etkisiz hale getirildi. Çıkan çatışmada ise 5 asker şehit oldu. Bölgede Türkiye'nin yoğun operasyonları devam ediyor. Hava harekâtları sürüyor. Detayları TürkMedya Temsilcisi Şeyhmus Çakan (@cakanse) aktarıyor. pic.twitter.com/fblc7Dtitv — 24 TV (@yirmidorttv) January 12, 2024