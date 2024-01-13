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Irak'ın kuzeyine hava harekatı... 29 terör hedefi vuruldu
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13 Ocak 2024 Cumartesi 01:51:00 - Güncelleme:13 Ocak 2024 Cumartesi 01:51:00

Irak'ın kuzeyine hava harekatı... 29 terör hedefi vuruldu

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MSB, Irak'ın kuzeyine yapılan hava harekatında 29 terör hedefinin vurulduğunu, sözde üst düzey yöneticilerin de dahil olduğu birçok teröristin öldürüldüğünü duyurdu.

MSB, Irak'ın kuzeyine yapılan hava harekatında 29 terör hedefinin vurulduğunu, sözde üst düzey yöneticilerin de dahil olduğu birçok teröristin öldürüldüğünü duyurdu.

Etiketler : KUZEY IRAK HAVA HAREKATI MSB TERÖR HEDEFLERİ
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