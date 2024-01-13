Irak'ın kuzeyine hava harekatı... 29 terör hedefi vuruldu
MSB, Irak'ın kuzeyine yapılan hava harekatında 29 terör hedefinin vurulduğunu, sözde üst düzey yöneticilerin de dahil olduğu birçok teröristin öldürüldüğünü duyurdu.
MSB, Irak'ın kuzeyine yapılan hava harekatında 29 terör hedefinin vurulduğunu, sözde üst düzey yöneticilerin de dahil olduğu birçok teröristin öldürüldüğünü duyurdu.
#SONDAKİKA Irak'ın kuzeyinde 12 terörist etkisiz hale getirildi. Çıkan çatışmada ise 5 asker şehit oldu. Bölgede Türkiye'nin yoğun operasyonları devam ediyor. Hava harekâtları sürüyor. Detayları TürkMedya Temsilcisi Şeyhmus Çakan (@cakanse) aktarıyor. pic.twitter.com/fblc7Dtitv— 24 TV (@yirmidorttv) January 12, 2024
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