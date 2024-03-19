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19 Mart 2024 Salı 23:12:00 - Güncelleme:19 Mart 2024 Salı 23:12:00

Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 27 terör hedefi vuruldu

Kaynak: AA

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Irak'ın kuzeyindeki Metina, Zap, Hakurk, Gara ve Kandil bölgelerinde terör örgütü PKK tarafından kullanıldığı tespit edilen sığınak, barınak ve mağaralardan oluşan toplam 27 hedef, düzenlenen hava harekatları ile imha edildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Metina, Zap, Hakurk, Gara ve Kandil bölgelerinde terör örgütü PKK tarafından kullanıldığı tespit edilen 27 hedefin, düzenlenen hava harekatları ile imha edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hiçbir şehidimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Irak'ın kuzeyindeki Metina, Zap, Hakurk, Gara ve Kandil bölgelerinde terör örgütü PKK tarafından kullanıldığı tespit edilen sığınak, barınak ve mağaralardan oluşan toplam 27 hedef, düzenlenen hava harekatları ile imha edildi." ifadesine yer verildi.

Harekata ilişkin detayları TürkMedya Diyarbakır Temsilcisi Şeyhmus Çakan aktardı.

Etiketler : MSB PKK Hava Harekatı Metina Zap Hakurk
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