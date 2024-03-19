Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 27 terör hedefi vuruldu
Kaynak: AA
Irak'ın kuzeyindeki Metina, Zap, Hakurk, Gara ve Kandil bölgelerinde terör örgütü PKK tarafından kullanıldığı tespit edilen sığınak, barınak ve mağaralardan oluşan toplam 27 hedef, düzenlenen hava harekatları ile imha edildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Metina, Zap, Hakurk, Gara ve Kandil bölgelerinde terör örgütü PKK tarafından kullanıldığı tespit edilen 27 hedefin, düzenlenen hava harekatları ile imha edildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hiçbir şehidimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Irak'ın kuzeyindeki Metina, Zap, Hakurk, Gara ve Kandil bölgelerinde terör örgütü PKK tarafından kullanıldığı tespit edilen sığınak, barınak ve mağaralardan oluşan toplam 27 hedef, düzenlenen hava harekatları ile imha edildi." ifadesine yer verildi.
Harekata ilişkin detayları TürkMedya Diyarbakır Temsilcisi Şeyhmus Çakan aktardı.
MSB: Irak'ın kuzeyindeki Metina, Zap, Hakurk, Gara ve Kandil bölgelerinde terör örgütü PKK tarafından kullanıldığı tespit edilen 27 hedef, hava harekatlarıyla imha edildi. Detayları TürkMedya Diyarbakır Temsilcisi Şeyhmus Çakan (@cakanse) aktarıyorhttps://t.co/MinmwDJwM4 pic.twitter.com/39SEmaBzhI— Güneş Gazetesi (@gunes_gazetesi) March 19, 2024
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