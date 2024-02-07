Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 2 terörist öldürüldü
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin, hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.
MSB'den yapılan açıklamada, "Ansızın vurmaya devam! Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. Terör ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek!" ifadeleri kullanıldı.
- Depremde bacağı kesilen Aysima'nın eğitim talebi yerine getirildi
- Bakan Özhaseki 'nerede bu evler?' diyenlere seslendi: Gelsinler ben birebir gezdireceğim
- Bakan Yerlikaya: Şanlıurfa'da yaklaşık 4 bin konutun yapımı hızla sürüyor
- ABB Başkan Adayı Turgut Altınok'tan Ankaralılara müjde üstüne müjde
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Kazakistan'ın yeni Başbakanı Bektenov'a tebrik telefonu
- Kurum: Ulaşımda da elimizi taşın altına koyacağız