Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 2 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin, hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.

MSB'den yapılan açıklamada, "Ansızın vurmaya devam! Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. Terör ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek!" ifadeleri kullanıldı.