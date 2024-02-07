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07 Şubat 2024 Çarşamba 16:44:00 - Güncelleme:07 Şubat 2024 Çarşamba 16:44:00

Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 2 terörist öldürüldü

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Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin, hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.

MSB'den yapılan açıklamada, "Ansızın vurmaya devam! Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. Terör ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek!" ifadeleri kullanıldı.

Etiketler : Pençe-Kilit PKK terörist
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