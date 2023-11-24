24 Kasım 2023 Cuma 21:41:00 - Güncelleme:24 Kasım 2023 Cuma 21:41:00
Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 17 terör hedefi imha edildi
MSB, Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatı ile Gara, Metina, Hakurk ve Kandil bölgelerinde bulunan 17 terör hedefinin imha edildiğini duyurdu.
MSB, Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatı ile Gara, Metina, Hakurk ve Kandil bölgelerinde bulunan 17 terör hedefinin imha edildiğini duyurdu.
Azimliyiz, kararlıyız! ����#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/c1cpBoGoU9— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 24, 2023
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