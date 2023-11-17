Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 13 terörist etkisiz
Kaynak: TRT Haber
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu ve Hakurk bölgelerinde tespit edilen 13 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin "Ara, bul, yok et!" parolasıyla demirden yumruğunu teröristlerin üzerine indirmeye devam ettiğini belirtti.
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, "Ara, bul, yok et!" parolasıyla demirden yumruğunu teröristlerin üzerine indirmeye devam ediyor!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 17, 2023
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu ve Hakurk bölgelerinde tespit edilen 13 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hâle... pic.twitter.com/TqAL7rZ5N6
Bu kapsamda, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu ve Hakurk bölgelerinde tespit edilen 13 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Açıklamada, bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonların kararlılıkla süreceği vurgulandı.
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