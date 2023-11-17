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17 Kasım 2023 Cuma 09:26:00 - Güncelleme:17 Kasım 2023 Cuma 09:26:00

Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 13 terörist etkisiz

Kaynak: TRT Haber

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Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu ve Hakurk bölgelerinde tespit edilen 13 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin "Ara, bul, yok et!" parolasıyla demirden yumruğunu teröristlerin üzerine indirmeye devam ettiğini belirtti.

Bu kapsamda, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu ve Hakurk bölgelerinde tespit edilen 13 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Açıklamada, bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonların kararlılıkla süreceği vurgulandı.

Etiketler : pençe kilit operasyonu pkk terörist hava harekatı
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