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15 Nisan 2024 Pazartesi 11:13:00 - Güncelleme:15 Nisan 2024 Pazartesi 11:13:00

Irak'ın kuzeyine hava harekatı... 12 terörist öldürüldü!

Kaynak: AA

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MSB, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 12 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde 12 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 12 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek." ifadelerine yer verildi.

Etiketler : msb ırak hava harekatı
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