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20 Mart 2024 Çarşamba 21:52:00 - Güncelleme:20 Mart 2024 Çarşamba 21:52:00

Irak'ın kuzeyinden kaçan iki terörist teslim oldu

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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı teröristin Habur'daki hudut karakoluna teslim olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı teröristin Habur'daki hudut karakoluna teslim olduğunu açıkladı.

Etiketler : MSB Terörist Teslim olma Irak
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