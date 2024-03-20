Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı teröristin Habur'daki hudut karakoluna teslim olduğunu açıkladı.
20 Mart 2024 Çarşamba 21:52:00 - Güncelleme:20 Mart 2024 Çarşamba 21:52:00
Irak'ın kuzeyinden kaçan iki terörist teslim oldu
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı teröristin Habur'daki hudut karakoluna teslim olduğunu açıkladı.
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