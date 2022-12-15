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15 Aralık 2022 Perşembe 14:48:00 - Güncelleme:15 Aralık 2022 Perşembe 14:48:00

Irak'ın kuzeyinden kaçan 2 terörist teslim oldu

Kaynak: TRT Haber

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Milli Savunma Bakanlığı, Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde PKK'lı teröristler teslim olmaya devam ediyor. Irak'ın kuzeyinden kaçan 2 PKK'lı terörist Habur/Şırnak'taki Hudut Karakolumuza teslim olduğunu duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde PKK'lı teröristlerin teslim olmaya devam ettiği belirtildi.

Bu kapsamda, Irak'ın kuzeyinden kaçan 2 PKK'lı terörist, Şırnak Habur'daki hudut karakoluna teslim oldu.

Etiketler : milli savunma bakanlığı pkk terörist
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