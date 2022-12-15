Irak'ın kuzeyinden kaçan 2 terörist teslim oldu
Kaynak: TRT Haber
Milli Savunma Bakanlığı, Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde PKK'lı teröristler teslim olmaya devam ediyor. Irak'ın kuzeyinden kaçan 2 PKK'lı terörist Habur/Şırnak'taki Hudut Karakolumuza teslim olduğunu duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde PKK'lı teröristlerin teslim olmaya devam ettiği belirtildi.
Bu kapsamda, Irak'ın kuzeyinden kaçan 2 PKK'lı terörist, Şırnak Habur'daki hudut karakoluna teslim oldu.
Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde PKK'lı teröristler teslim olmaya devam ediyor. Irak'ın kuzeyinden kaçan 2 PKK'lı terörist Habur/Şırnak'taki Hudut Karakolumuza teslim oldu.#MSB pic.twitter.com/jafZE9htFR— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 15, 2022
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