Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." denildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamada, terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonların kararlılıkla sürdüğü belirtildi.
Açıklamada, "Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyi Zap bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist, icra edilen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.
Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyi Zap bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/RXFJVq6Erx— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 19, 2020
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