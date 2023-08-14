Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürecek." ifadelerine yer verildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 14, 2023
Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi azim... pic.twitter.com/1h9f6I6BXC
- Kocaeli'de TMO silosundaki patlamada ölü sayısı 2'ye çıktı
- Türkiye'de geçen yıl 2,8 milyon kişi iller arasında göç etti
- "Türkiye'yi gelip geçici gündemler içinde boğmaya kimsenin gücü yetmeyecektir"
- "22 yıldır kesintisiz gerçekleştirdiğimiz reformlara yeni halkalar eklemeye devam edeceğiz"
- Cumhuriyetin 100. yılında Milli Mücadele ruhu yeniden canlanıyor!
- Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi