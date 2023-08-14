VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kocaeli'de TMO silosundaki patlamada ölü sayısı 2'ye çıktı
Türkiye'de geçen yıl 2,8 milyon kişi iller arasında göç etti
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu rövanş maçları başlıyor
GES ve RES için aday YEKA'ların sektörde yatırımları hareketlendirmesi bekleniyor
"Türkiye'yi gelip geçici gündemler içinde boğmaya kimsenin gücü yetmeyecektir"
"22 yıldır kesintisiz gerçekleştirdiğimiz reformlara yeni halkalar eklemeye devam edeceğiz"
14 Ağustos 2023 Pazartesi 10:09:00 - Güncelleme:14 Ağustos 2023 Pazartesi 10:09:00

Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: AA

ABONE OL

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürecek." ifadelerine yer verildi.

Etiketler : milli savunma bakanlığı pençe kilit operasyonu terörist
Türkiye'yi terk etmem

Türkiye'yi terk etmem
Dolandırılmaktan kurtuldu

Dolandırılmaktan kurtuldu
Hastane odasında kutlama

Hastane odasında kutlama
Hiçbir ünlü geri dönmedi

Hiçbir ünlü geri dönmedi
‘Efsane' müziğe geri döndü

‘Efsane' müziğe geri döndü
Aşkını ilan etti

Aşkını ilan etti
Yıllar sonra bir aradalar

Yıllar sonra bir aradalar
4 derece buzlu suyla imtihan

4 derece buzlu suyla imtihan
İşaret diliyle konser

İşaret diliyle konser

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX