Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürecek." ifadelerine yer verildi.



Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor!



Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.



Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi azim... pic.twitter.com/1h9f6I6BXC — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 14, 2023