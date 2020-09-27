Haftanin'de 7 terörist SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirildi

Irak'ın Kuzeyindeki Haftanin bölgesinde 7 terörist SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların kararlılıkla sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 7 PKK'lı terörist, SİHA'larımızla etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.