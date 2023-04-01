Irak'ın kuzeyindeki barınma kamplarından kaçan 4 PKK'lı terörist teslim oldu

MSB'den yapılan açıklamada, Pençe serisi operasyonlarla inlerine girilen terör örgütü PKK'dan kaçışın sürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki barınma kampından kaçan 4 PKK'lı terörist daha Habur'daki hudut karakolumuza teslim oldu. Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır." ifadesine yer verildi.

Pençe serisi operasyonları ile inlerine girdiğimiz terör örgütü PKK'dan kaçış sürüyor.



Irak'ın kuzeyindeki barınma kampından kaçan 4 PKK'lı terörist daha Habur'daki Hudut Karakolumuza teslim oldu.



Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır!... pic.twitter.com/tjEjtiYAo0 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 1, 2023



