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04 Mayıs 2023 Perşembe 19:29:00 - Güncelleme:04 Mayıs 2023 Perşembe 19:29:00

Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 terörist teslim oldu

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı teröristin teslim olduğunu bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Pençe serisi operasyonları ile inlerine girdiğimiz terör örgütü PKK'dan kaçış sürüyor. Irak'ın kuzeyindeki barınma kampından kaçan 2 PKK'lı terörist daha, Habur'daki Hudut Karakolumuza teslim oldu. Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır." ifadelerine yer verildi.

Etiketler : Irak MSB terörist
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