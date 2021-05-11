Teröristlerin saldırı amaçlı kullandığı maket uçak düşürüldü

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11 Mayıs 2021 Salı 12:38:00 - Güncelleme:11 Mayıs 2021 Salı 12:38:00

Irak'ın kuzeyinde teröristlerin Mehmetçik'e saldırı amaçlı kullandığı maket uçak düşürüldü

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Mehmetçik'in, kendilerine doğru gelen bir maket uçağı fark ederek makineli tüfeklerle ateş altına aldığı ve uçağın hedefine ulaşamadan düşürüldüğü bildirildi.

Irak kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları sırasında teröristlerin Mehmetçik'e saldırı amaçlı kullandığı bir maket uçak imha edildi.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarının başarıyla devam ettiği belirtildi.

Komandoların her bir terör inine girerek teröristlere ait hedefleri tek tek imha ettiği vurgulanan açıklamada, saklandıkları sığınak, barınak ve mağaralardan çıkma cesareti gösteremeyen terör örgütü mensuplarının ise zaman zaman yaptıkları gibi yine maket uçaklarla saldırmaya çalıştığı bildirildi.

Açıklamada, Pençe Şimşek operasyonunun düzenlendiği Metina bölgesinde arama tarama faaliyetinde bulunan Mehmetçik'in, kendilerine doğru gelen bir maket uçağı fark ederek makineli tüfeklerle ateş altına aldığı ve uçağın hedefine ulaşamadan düşürüldüğü kaydedildi.

Etiketler : msb milli savunma bakanlığı terör örgütü maket uçak pkk
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