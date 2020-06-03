Irak'ın kuzeyinde teröristlerin barındığı 3 odalı mağara kullanılamaz hale getirildi

Terör örgütü PKK’nın bir ini daha yok edildi. Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde en az 20/25 PKK’lı teröristin barınabileceği büyüklükte 3 odaya sahip bir mağara tespit edilerek kullanılamaz hale getirildi. Kahraman Komandolarımız terör örgütü PKK’nın inlerine girmeye devam edecek! pic.twitter.com/eH5F2O4vY7 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 3, 2020

'ın kuzeyibölgesinde en az 20-25in barınabileceği büyüklüktenın kullanılamaz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'nın bir ininin daha yok edildiği ifade edildi.

Açıklamada, "Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde en az 20-25 PKK'lı teröristin barınabileceği büyüklükte 3 odaya sahip bir mağara tespit edilerek kullanılamaz hale getirildi. Kahraman komandolarımız terör örgütü PKK'nın inlerine girmeye devam edecek." ifadelerine yer verildi.