Irak'ın kuzeyinde teröristlerin barındığı 3 odalı mağara kullanılamaz hale getirildi
Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesinde en az 20-25 PKK'lı teröristin barınabileceği büyüklükte 3 odaya sahip bir mağara kullanılamaz hale getirildi.
Terör örgütü PKK’nın bir ini daha yok edildi. Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde en az 20/25 PKK’lı teröristin barınabileceği büyüklükte 3 odaya sahip bir mağara tespit edilerek kullanılamaz hale getirildi. Kahraman Komandolarımız terör örgütü PKK’nın inlerine girmeye devam edecek! pic.twitter.com/eH5F2O4vY7— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 3, 2020
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'nın bir ininin daha yok edildiği ifade edildi.
Açıklamada, "Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde en az 20-25 PKK'lı teröristin barınabileceği büyüklükte 3 odaya sahip bir mağara tespit edilerek kullanılamaz hale getirildi. Kahraman komandolarımız terör örgütü PKK'nın inlerine girmeye devam edecek." ifadelerine yer verildi.
- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MYK toplantısı sonrası açıklama yapıyor
- Fahrettin Altun, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Satterfield ile görüştü
- Irak'ın kuzeyinde teröristlerin barındığı 3 odalı mağara kullanılamaz hale getirildi
- CHP'nin skandal Mustafa Kemal imzalı maskesini ittifak yaptığı Kandil'in siyasi uzantısı HDP beğenmedi
- CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'de maskeli soygun
- MEB'den flaş telafi eğitim açıklaması: 31 Ağustos'ta başlayacak ve 3 hafta sürecek