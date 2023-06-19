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19 Haziran 2023 Pazartesi 13:35:00 - Güncelleme:19 Haziran 2023 Pazartesi 13:35:00

Irak'ın kuzeyinde teröristlere ait mühimmat ele geçirildi

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde teröristlere ait çok sayıda mühimmatın ele geçirildiğini bildirdi.

MSB'nin sosyal medya hesabından, "İnlerine girmeye devam." ifadesiyle yapılan paylaşımda, şu bilgilere yer verildi:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde, arama-tarama faaliyetinde teröristlere ait çok sayıda mühimmatı ele geçirdi. Ele geçirilen malzemeler; 145 adet 40x53mm MK-19 B/A tahrip mühimmatı, 20 adet 40x53mm MK-19 B/A tahrip (dip tapalı) mühimmatı, 7 adet 30x29mm AGS-17 B/A mühimmatı."

Etiketler : milli savunma bakanlığı msb terörist mühimmat
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