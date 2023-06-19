Irak'ın kuzeyinde teröristlere ait mühimmat ele geçirildi
Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde teröristlere ait çok sayıda mühimmatın ele geçirildiğini bildirdi.
MSB'nin sosyal medya hesabından, "İnlerine girmeye devam." ifadesiyle yapılan paylaşımda, şu bilgilere yer verildi:
"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde, arama-tarama faaliyetinde teröristlere ait çok sayıda mühimmatı ele geçirdi. Ele geçirilen malzemeler; 145 adet 40x53mm MK-19 B/A tahrip mühimmatı, 20 adet 40x53mm MK-19 B/A tahrip (dip tapalı) mühimmatı, 7 adet 30x29mm AGS-17 B/A mühimmatı."
İnlerine girmeye devam!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 19, 2023
Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde, arama-tarama faaliyetinde teröristlere ait çok sayıda mühimmatı ele geçirdi.
Ele geçirilen malzemeler;
- 145 adet 40x53mm MK-19 B/A tahrip mühimmatı,
- 20 adet 40x53mm MK-19 B/A tahrip... pic.twitter.com/XD3wtg80QG
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