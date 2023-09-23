Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yapılan arama-tarama faaliyetinde, terör örgütü PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Sarsılmaz bir iradeyle terör yuvalarına kilit vurmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullanarak Türk Silahlı Kuvvetlerinin Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyetinde, PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmatı ele geçirerek kullanılmaz hâle getirdiğini açıkladı.
Sarsılmaz bir iradeyle terör yuvalarına kilit vurmaya devam ediyoruz!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 23, 2023
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyetinde, PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmatı ele geçirerek kullanılmaz hâle... pic.twitter.com/IR5A3jRTn7
Bakanlığın sosyal medya paylaşımı şu şekilde oldu:
Sarsılmaz bir iradeyle terör yuvalarına kilit vurmaya devam ediyoruz!
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyetinde, PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmatı ele geçirerek kullanılmaz hâle getirdi.
Ele geçirilen malzemeler şu şekilde:
▪️ 1 adet Zagros keskin nişancı tüfeği,
▪️ 111 adet 40 mm Bombaatar mühimmatı,
▪️ 1.680 adet 5,56 mm mühimmat,
▪️ 1.580 adet 7,62 mm PKMS makinalı tüfek mühimmatı,
▪️ 6 adet 82 mm havan mühimmatı,
▪️ 5 adet 81 mm havan mühimmatı,
▪️ 4 adet RPG-7 roketatar mühimmatı,
▪️ 22 adet savunma tipi el bombası,
▪️ 10 adet el bombası fünyesi,
▪️ 1 adet termal giyecek.
- Bursa'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
- "Bu yüzyılı emeğin, yatırımın, üretimin, istihdamın, büyümenin ve refahın yüzyılı yapacağız"
- Kahramanmaraş'ta deprem
- Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi
- Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru hakkı 11 yaşında
- 'Metro'da 8 hatta 155 merdiven arızalı