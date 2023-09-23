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Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi
23 Eylül 2023 Cumartesi 11:18:00 - Güncelleme:23 Eylül 2023 Cumartesi 11:18:00

Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yapılan arama-tarama faaliyetinde, terör örgütü PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Sarsılmaz bir iradeyle terör yuvalarına kilit vurmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullanarak Türk Silahlı Kuvvetlerinin Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyetinde, PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmatı ele geçirerek kullanılmaz hâle getirdiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya paylaşımı şu şekilde oldu:

Sarsılmaz bir iradeyle terör yuvalarına kilit vurmaya devam ediyoruz!

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyetinde, PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmatı ele geçirerek kullanılmaz hâle getirdi.

Ele geçirilen malzemeler şu şekilde:

▪️ 1 adet Zagros keskin nişancı tüfeği,

▪️ 111 adet 40 mm Bombaatar mühimmatı,

▪️ 1.680 adet 5,56 mm mühimmat,

▪️ 1.580 adet 7,62 mm PKMS makinalı tüfek mühimmatı,

▪️ 6 adet 82 mm havan mühimmatı,

▪️ 5 adet 81 mm havan mühimmatı,

▪️ 4 adet RPG-7 roketatar mühimmatı,

▪️ 22 adet savunma tipi el bombası,

▪️ 10 adet el bombası fünyesi,

▪️ 1 adet termal giyecek.

Etiketler : milli savunma bakanlığı pkk terörist silah mühimmat
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