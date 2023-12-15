Irak'ın kuzeyinde terör operasyonu... 5 terörist SİHA ile öldürüldü

MSB: Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist öldürüldü.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, "Terörist neredeyse hedefimiz orası!" parolasıyla terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, SİHA ile etkisiz hâle getirildi. Böylece bugün itibarıyla Irak kuzeyinde etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 7 oldu.