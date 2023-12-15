Irak'ın kuzeyinde terör operasyonu... 5 terörist SİHA ile öldürüldü
MSB: Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist SİHA ile öldürüldü.
MSB: Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist öldürüldü.
MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, "Terörist neredeyse hedefimiz orası!" parolasıyla terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor.
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, SİHA ile etkisiz hâle getirildi. Böylece bugün itibarıyla Irak kuzeyinde etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 7 oldu.
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, "Terörist neredeyse hedefimiz orası!" parolasıyla terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 15, 2023
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, SİHA ile etkisiz hâle getirildi. Böylece bugün itibarıyla... pic.twitter.com/6Ndfnm9COw
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