MSB duyurdu: öldürülen terörist sayısı 7 oldu

Son Dakika Haberleri.. Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.

MSB: Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 3 PKK/YPG'li teröristi daha etkisiz hâle getirdi. Böylece Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 7 oldu