Irak'ın kuzeyinde 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Haftanin'de keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 8 PKK'lı terörist hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi.

Azimliyiz, kararlıyız!

Terör örgütü PKK’nın Irak kuzeyindeki inlerini yerle bir etmeye devam ediyoruz. Zap ve Haftanin bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 8 PKK'lı terörist daha ani hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi