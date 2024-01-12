Irak'ın kuzeyinde 9 asker şehit oldu: 15 terörist öldürüldü
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 8 askerin şehit olduğunu, 5 askerin yaralandığını duyurdu. MSB devam eden operasyonlarda 15 teröristin öldürüldüğünü açıkladı. F-16'lar Kuzey Irak'taki terör hedeflerini vurduğu belirtildi.
MSB, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 9 askerin şehit olduğunu, 5 askerin yaralandığını bildirdi.Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 12 Ocak 2024 tarihinde bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan bir silah arkadaşımız daha yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuş, şehit olan kahraman silah arkadaşlarımızın sayısı dokuza yükselmiştir.
Bölgede operasyonlar devam etmektedir.
Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.
Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 12 Ocak 2024 tarihinde bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan bir silah arkadaşımız daha yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuş, şehit olan kahraman silah arkadaşlarımızın sayısı dokuza... pic.twitter.com/8wvVJ1nUL2— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 12, 2024
F-16'LAR KUZEY IRAK'TAKİ TERÖR HEDEFLERİNİ VURUYOR
Irak'ın kuzeyinde 12 terörist etkisiz hale getirildi. Çıkan çatışmada ise 6 asker şehit oldu. Bölgede Türkiye'nin yoğun operasyonları devam ediyor. Hava harekâtları sürüyor.
#SONDAKİKA Irak'ın kuzeyinde 12 terörist etkisiz hale getirildi. Çıkan çatışmada ise 5 asker şehit oldu. Bölgede Türkiye'nin yoğun operasyonları devam ediyor. Hava harekâtları sürüyor. Detayları TürkMedya Temsilcisi Şeyhmus Çakan (@cakanse) aktarıyor. pic.twitter.com/fblc7Dtitv— 24 TV (@yirmidorttv) January 12, 2024
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