VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Irak'ın kuzeyine hava harekatı... 29 terör hedefi vuruldu
İstanbul'da güvenlik toplantısı yapılacak... Bugün saat 14.30'da Dolmabahçe'de olacak
Sosyal medyada terör provokasyonlarına geçit yok: Tespit çalışmaları başlatıldı
AK Parti aday tanıtım toplantısı ertelendi
AK Parti'den şehitler için başsağlığı mesajı
F-16'lar Kuzey Irak'taki terör hedeflerini vuruyor
12 Ocak 2024 Cuma 21:53:00 - Güncelleme:12 Ocak 2024 Cuma 21:53:00

Irak'ın kuzeyinde 9 asker şehit oldu: 15 terörist öldürüldü

ABONE OL

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 8 askerin şehit olduğunu, 5 askerin yaralandığını duyurdu. MSB devam eden operasyonlarda 15 teröristin öldürüldüğünü açıkladı. F-16'lar Kuzey Irak'taki terör hedeflerini vurduğu belirtildi.

MSB, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 9 askerin şehit olduğunu, 5 askerin yaralandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 12 Ocak 2024 tarihinde bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan bir silah arkadaşımız daha yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuş, şehit olan kahraman silah arkadaşlarımızın sayısı dokuza yükselmiştir.

Bölgede operasyonlar devam etmektedir.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.

F-16'LAR KUZEY IRAK'TAKİ TERÖR HEDEFLERİNİ VURUYOR

Irak'ın kuzeyinde 12 terörist etkisiz hale getirildi. Çıkan çatışmada ise 6 asker şehit oldu. Bölgede Türkiye'nin yoğun operasyonları devam ediyor. Hava harekâtları sürüyor.

Etiketler : Pençe-Kilit operasyon terörist şehit msb
10 yıldır estetik yaptırmamış

10 yıldır estetik yaptırmamış
Henry ile fotoğraf çektirmek 200 dolar

Henry ile fotoğraf çektirmek 200 dolar
Afra'dan 'Mert' tavır!

Afra'dan 'Mert' tavır!
Ceyda Düvenci: Yeniden aşık olacağım

Ceyda Düvenci: Yeniden aşık olacağım
Hatay'da kalması yeniden aşık olma sebebim

Hatay'da kalması yeniden aşık olma sebebim
Ebru Polat yapay zekalı klibiyle övündü: Türkiye'yi uzay çağına geçirdim

Ebru Polat yapay zekalı klibiyle övündü: Türkiye'yi uzay çağına geçirdim
Yaşam Koçu galada

Yaşam Koçu galada
Maymun suyunu çaldı

Maymun suyunu çaldı
‘Kopuk' heyecanı

‘Kopuk' heyecanı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX