Irak'ın kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit edilen 6 PKK'lı teröristin Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar etkin ve kararlı bir şekilde devam ediyor.



Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.



"Terörist neredeyse hedefimiz... pic.twitter.com/wIP05ExyWp — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 16, 2023

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar etkin ve kararlı bir şekilde devam ediyor.

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.

'Terörist neredeyse hedefimiz orası!' parolasıyla terör inlerini yerle bir etmeye devam edeceğiz."