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16 Eylül 2023 Cumartesi 16:08:00 - Güncelleme:16 Eylül 2023 Cumartesi 16:08:00

Irak'ın kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

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Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit edilen 6 PKK'lı teröristin Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar etkin ve kararlı bir şekilde devam ediyor.

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.

'Terörist neredeyse hedefimiz orası!' parolasıyla terör inlerini yerle bir etmeye devam edeceğiz."

Etiketler : milli savunma bakanlığı türk silahlı kuvvetleri terörist
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