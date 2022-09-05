Irak'ın kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: TRT Haber
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Bakanlığın açıklamasında "Teröristler için kaçınılmaz son belli! Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek" sözleri yer aldı.
Teröristler için kaçınılmaz son belli!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 5, 2022
Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.
Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek!#MSB pic.twitter.com/6zgQ19T8Bd
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