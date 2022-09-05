Irak'ın kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Bakanlığın açıklamasında "Teröristler için kaçınılmaz son belli! Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek" sözleri yer aldı.