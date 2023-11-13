Irak'ın kuzeyinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek." ifadesi kullanıldı.

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor.



Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi.



En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek.... pic.twitter.com/y18f5dpvIG — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 13, 2023