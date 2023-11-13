Irak'ın kuzeyinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: AA
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 6 PKK'lı teröristin, hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek." ifadesi kullanıldı.
Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 13, 2023
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi.
En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek.... pic.twitter.com/y18f5dpvIG
- Beyoğlu'ndaki terör saldırısının üzerinden 1 yıl geçti
- İslam İşbirliği Gençlik Forumu... 2024 İslam Dünyası Gençlik Başkenti Şuşa oldu
- Türkiye'den Gazze'ye yardım amacıyla gönderilen gemi Mısır'a ulaştı
- Terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 255 şüpheli yakalandı
- ICYF'ten BM Güvenlik Konseyi'ne çağrı: Filistinliler'e yönelik acımasız saldırıların durdurulması için acilen harekete geçilmeli
- Gazze için diplomatik temaslarını yoğunlaştırıyor