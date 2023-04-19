Gara'da 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

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19 Nisan 2023 Çarşamba 11:32:00 - Güncelleme:19 Nisan 2023 Çarşamba 11:32:00

Irak'ın kuzeyinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu ve Gara bölgesinde 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Durmadan yorulmadan inlerini başlarına yıkmaya devam. Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürecek." ifadelerine yer verildi.

Etiketler : pkk terörist gara milli savunma bakanlığı
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