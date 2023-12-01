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01 Aralık 2023 Cuma 09:20:00 - Güncelleme:01 Aralık 2023 Cuma 09:20:00

Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: TRT Haber

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, SİHA ile etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

Etiketler : milli savunma bakanlığı pençe kilit operasyonu terörist
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