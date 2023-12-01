Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, SİHA ile etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok!



Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, SİHA ile etkisiz hâle getirildi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/B5fmhW45tN — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 1, 2023