Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: TRT Haber
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, SİHA ile etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.
Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 1, 2023
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, SİHA ile etkisiz hâle getirildi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/B5fmhW45tN
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