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Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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26 Ocak 2024 Cuma 10:19:00 - Güncelleme:26 Ocak 2024 Cuma 10:19:00

Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Gücünü asil milletimizden alan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyinde terörist temizliğine hız kesmeden devam ediyor. Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, hain emellerine ulaşamadan etkisiz hale getirildi. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek." ifadelerine yer verildi.

Etiketler : milli savunma bakanlığı ırakın kuzeyi pkk terörist
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