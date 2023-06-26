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26 Haziran 2023 Pazartesi 14:11:00 - Güncelleme:26 Haziran 2023 Pazartesi 14:11:00

Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: TRT Haber

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Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapıldı.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Paylaşımda "Teröristlerin inlerini yerle bir etmeyi sürdürüyoruz! Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız" sözleri yer aldı.

Etiketler : milli savunma bakanlığı terörist pençe kilit operasyonu
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