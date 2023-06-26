Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: TRT Haber
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapıldı.
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Paylaşımda "Teröristlerin inlerini yerle bir etmeyi sürdürüyoruz! Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız" sözleri yer aldı.
Teröristlerin inlerini yerle bir etmeyi sürdürüyoruz!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 26, 2023
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.
Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/MUpyJeynlY
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