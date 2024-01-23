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23 Ocak 2024 Salı 19:46:00 - Güncelleme:23 Ocak 2024 Salı 19:46:00

Irak'ın kuzeyinde 3 terörist teslim oldu

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MSB, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı teröristin Habur'da Hudut Karakoluna teslim olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı teröristin, Habur'daki hudut karakoluna teslim olduğunu bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı terörist, Habur'da hudut karakolumuza teslim oldu." ifadesine yer verildi.

Etiketler : PKK terör Irak sığınma Hudut Karakolu
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