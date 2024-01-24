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24 Ocak 2024 Çarşamba 11:11:00 - Güncelleme:24 Ocak 2024 Çarşamba 11:11:00

Irak'ın kuzeyinde 3 terörist öldürüldü

Kaynak: AA

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Irak'ın kuzeyindeki Pençe Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi. Her nerede olursa olsun terör örgütü PKK ile mücadelemiz en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek!" ifadeleri kullanıldı.

Etiketler : msb ırak operasyon
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