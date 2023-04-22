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Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
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22 Nisan 2023 Cumartesi 11:58:00 - Güncelleme:22 Nisan 2023 Cumartesi 11:58:00

Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

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Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Nefesimiz enselerinde. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz terör inlerini yerle bir etmeye devam edecek." ifadeleri kullanıldı.

Etiketler : milli savunma bakanlığı hava harekatı terörist
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