Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Nefesimiz enselerinde. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz terör inlerini yerle bir etmeye devam edecek." ifadeleri kullanıldı.
Nefesimiz enselerinde!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 22, 2023
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerimiz terör inlerini yerle bir etmeye devam edecek!#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/6MMRAohaB3
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