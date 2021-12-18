18 Aralık 2021 Cumartesi 15:24:00 - Güncelleme:18 Aralık 2021 Cumartesi 15:24:00
Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: AA
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek ve Pençe Kaplan operasyon bölgelerinde 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki terör inlerine yönelik operasyonlarımız aralıksız sürüyor. Pençe Şimşek ve Pençe Kaplan operasyon bölgelerinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist, ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.
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