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18 Aralık 2021 Cumartesi 15:24:00 - Güncelleme:18 Aralık 2021 Cumartesi 15:24:00

Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek ve Pençe Kaplan operasyon bölgelerinde 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki terör inlerine yönelik operasyonlarımız aralıksız sürüyor. Pençe Şimşek ve Pençe Kaplan operasyon bölgelerinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist, ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

Etiketler : msb kuzey ırak terörist etkisiz hale getirildi
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