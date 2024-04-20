VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Almanya Köln/Troisdorf sorumlusu İstanbul'da yakalandı
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten DEM Parti'ye tepki
Bakan Özhaseki'den belediye başkanlarına "kentsel dönüşüm" çağrısı
İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 34 bin 49'a yükseldi
Sur Belediyesinde Atatürk ve Başkan Erdoğan'ın fotoğraflarına yönelik hakarete soruşturma
Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
20 Nisan 2024 Cumartesi 14:07:00 - Güncelleme:20 Nisan 2024 Cumartesi 14:07:00

Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: AA

ABONE OL

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürüyor. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde 1, Hakurk bölgesinde 2 olmak üzere 3 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi." ifadeleri kullanıldı.

Etiketler : milli savunma bakanlığı pkk terörist
Tarık Tarcan: Televizyonu bıraktım, sinemayı bırakmadım

Tarık Tarcan: Televizyonu bıraktım, sinemayı bırakmadım
Müslüm Gürses'in hiç dinlenmemiş şarkıları geliyor

Müslüm Gürses'in hiç dinlenmemiş şarkıları geliyor
Çekimler başladı

Çekimler başladı
Çağatay Ulusoy 'Kıvanç Tatlıtuğ' iddialarına cevap verdi: Aramızda sorun yok

Çağatay Ulusoy 'Kıvanç Tatlıtuğ' iddialarına cevap verdi: Aramızda sorun yok
Adı aşk dedikodularına karışmıştı...Hadise'yle üçüncü buluşma

Adı aşk dedikodularına karışmıştı...Hadise'yle üçüncü buluşma
Firuze: Ajda'nın izindeyim

Firuze: Ajda'nın izindeyim
Geçmişten Kalan'la geliyorlar

Geçmişten Kalan'la geliyorlar
Sahnede kutlama

Sahnede kutlama
Nilgün Belgün gösterisini bağışladı

Nilgün Belgün gösterisini bağışladı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX