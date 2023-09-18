Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Mehmetçik'in, teröristleri inlerinde etkisiz hale getirmeye devam ettiği belirtildi.

Mehmetçik, teröristleri inlerinde etkisiz hâle getirmeye devam ediyor.



Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit bölgelerinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.... pic.twitter.com/K5NeiG8ieA