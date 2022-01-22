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22 Ocak 2022 Cumartesi 13:06:00 - Güncelleme:22 Ocak 2022 Cumartesi 13:07:00

Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: AA

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Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde 3 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Avaşin'de tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Etiketler : milli savunma bakanlığı türk silahlı kuvvetleri milli istihbarat teşkilatı terörist pkk
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