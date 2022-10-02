140 kilometre derinlikte PKK'ya darbe! 23 terörist etkisiz hale getirildi
MSB, Irak'ın kuzeyinde 140 kilometre derinlikte bulunan Asos bölgesine düzenlenen hava harekatında ilk belirlemelere göre PKK'lı 23 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
MSB, Irak'ın kuzeyinde 140 kilometre derinlikte bulunan Asos bölgesine düzenlenen hava harekatında ilk belirlemelere göre PKK'lı 23 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Sn. Bakanımız Hulusi Akar'ın açıkladığı, Irak'ın kuzeyinde 140 kilometre derinlikte bulunan Asos bölgesine düzenlenen hava harekâtında ilk belirlemelere göre 23 PKK'lı teröristin etkisiz hâle getirildiği tespit edildi. Sayının artması bekleniyor.#MSB pic.twitter.com/xqp8UOINcV— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 2, 2022
Bakanlığın sosyal medya hesabındaki paylaşımda, Milli Savunma Bakanlığı Hulusi Akar'ın Irak'ın kuzeyinde 140 kilometre derinlikteki Asos bölgesine düzenlenen hava harekatına dair 29 Eylül'de açıklamada bulunduğu anımsatılarak, "Asos bölgesine düzenlenen hava harekatında ilk belirlemelere göre 23 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edildi. Sayının artması bekleniyor." ifadeleri kullanıldı.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Irak'ın kuzeyindeki Asos'a yönelik 27 Eylül'de operasyon düzenlemiş, savaş uçaklarının yanı sıra tanker uçaklar, Havadan İhbar Kontrol (HİK) uçağı ve İHA'lar da kullanılmıştı.
Operasyonda, teröristlere ait mağara, sığınak ve sözde karargahların bulunduğu 16 hedef vurulmuştu.