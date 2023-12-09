Irak'ın kuzeyinde 2 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

MSB'den yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek." ifadelerine yer verildi.

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor.



Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi.



En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız devam... pic.twitter.com/ECngNoloDh — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 9, 2023