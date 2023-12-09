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09 Aralık 2023 Cumartesi 13:54:00 - Güncelleme:09 Aralık 2023 Cumartesi 13:54:00

Irak'ın kuzeyinde 2 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanlığından (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin, hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği bildirildi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek." ifadelerine yer verildi.

Etiketler : milli savunma bakanlığı hava harekatı terörist
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