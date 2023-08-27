Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: AA
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Gücünü asil milletimizden alan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyinde terörist temizliğine ara vermeden devam ediyor. Son olarak Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek." ifadeleri kullanıldı.
Gücünü asil milletimizden alan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyinde terörist temizliğine ara vermeden devam ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 27, 2023
Son olarak Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.
Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar... pic.twitter.com/ticLjnBnQh
- Zehir tacirlerine geçit yok! Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 15 kişi yakalandı
- Hatay'da depremzedeleri hedef alan şüpheliler gözaltına alındı
- Hakkari Valisi Çelik'ten üs bölgelerindeki askerlere ziyaret
- Meteoroloji'den Ege için yağış uyarısı
- Balıkesir açıklarında 19 düzensiz göçmen kurtarıldı
- İBB meydan yapımı için 17 çam ağacını söktü!