08 Mayıs 2021 Cumartesi 21:27:00 - Güncelleme:08 Mayıs 2021 Cumartesi 21:40:00
Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: AA
ABONE OL
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da tespit edilen PKK'lı 2 teröristin, TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Gara bölgesinde bölücü terör örgütü PKK mensubu 2 terörist tespit edildi.
Teröristler, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) koordineli çalışması sonucu düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Çadlı mevkidaşı Zeyn'i yeni görevi dolayısıyla kutladı
- Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
- 'Kanal İstanbul Projesi yaz aylarında başlayacak'
- Başkan Erdoğan: İsrail'in saldırılarını şiddetle kınıyoruz
- Emine Erdoğan'dan Kadir Gecesi mesajı
- 8 Mayıs 2021 Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu açıklandı