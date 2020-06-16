16 Haziran 2020 Salı 13:04:00 - Güncelleme:16 Haziran 2020 Salı 13:29:00
MSB: Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildile getirildi
Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz. Irak kuzeyi Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın icra ettiği ani hava harekâtı neticesinde başarıyla etkisiz hale getirildi.
Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz. Irak kuzeyi Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın icra ettiği ani hava harekâtı neticesinde başarıyla etkisiz hale getirildi.
- Hatay Valiliği: 11 bombalı eylemi gerçekleştiren YPG/PKK'lı 7 terörist Afrin'deki operasyonda yakalandı
- Yargıtay Mersin'deki darbe girişimi davasında kararını verdi
- CHP'li belediye kenti çöp dağına çevirdi! AK Partili isim isyan etti
- Türkiye genelinde radarla hız denetimi
- MSB: Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
- 12 ilaç daha geri ödeme listesine alındı