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Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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01 Mart 2024 Cuma 11:50:00 - Güncelleme:01 Mart 2024 Cuma 11:50:00

Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Irak'ın kuzeyinde mücadeleye ara vermeden devam ettiği belirtilerek, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, SİHA ile etkisiz hale getirildi. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek." ifadeleri kullanıldı.

Etiketler : milli savunma bakanlığı pkk terörist
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