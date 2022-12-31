Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri ile Milli İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile Millî İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi. Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam edeceğiz.#MSB pic.twitter.com/jhNfm0OVYp— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 31, 2022
"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile Milli İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam edeceğiz."
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