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31 Aralık 2022 Cumartesi 12:12:00 - Güncelleme:31 Aralık 2022 Cumartesi 12:12:00

Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri ile Milli İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile Milli İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam edeceğiz."

Etiketler : milli savunma bakanlığı türk silahlı kuvvetleri milli istihbarat teşkilatı terörist pkk
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