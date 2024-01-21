Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin çelikten pençeleri ile terör inlerini yerle bir etmeye devam ettiği" belirtildi.

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, "çelikten pençeleri" ile terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor.



Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde belirlenen 10 PKK'lı terörist hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi.



Asil milletimizi terör belasından kurtarmak... pic.twitter.com/hh3SH5FPkj — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 21, 2024

Açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde belirlenen 10 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Asil milletimizi terör belasından kurtarmak için mücadelemizi büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdüreceğiz." ifadeleri kullanıldı.