Irak'ın 200 km. içinde imha!

Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK hedeflerine hava harekatı yapıldı. TSK ve MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesinde gerçekleştirdiği harekatta 28 terör hedefi yerle bir edildi. Milli Savunma Bakanlığı "Operasyonla, terör örgütü PKK'ya ağır bir darbe vuruldu" açıklamasında bulundu. Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Asos'taki harekâtı, Hava Kuvvetleri Harekât Merkezi'nden sevk ve idare etti. Harekât Merkezi'nde, Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları da hazır bulundu.

Milli Savunma Bakanı Akar, Hava Kuvvetleri Harekat Merkezi'nde harekatı sevk ve idare etti.

20 UÇAK KATILDI

Operasyonla ilgili şu bilgiler verildi: "200 kilometre derinlikteki Asos'ta hedeflere, MİT ile koordineli olarak hava harekâtı düzenlenmiştir. 20'den fazla uçağın katıldığı harekâtla teröristlere ait barınak, sığınak ve mühimmat depoları, sözde karargah yerleri ile mağaralardan oluşan 28 hedef imha edilmiştir."

KANDİL'DEN KAÇANLARIN İSTİKAMETİ

Asos, IKBY hakimiyet alanında yer alıyor. Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, TRT Haber'de bölgenin yapısıyla ilgili bilgi verdi. Başbuğ, "Asos, PKK'nın sözde lider kadrosunun kaçmak istediği bölgelerden biriydi. Kandil'den kaçanların istikameti Asos, daha derinlerde olduğu için oralara erişilemez düşüncesi vardı. Örgüte yeni alan açacak birçok yer vuruldu" dedi. Başbuğ şunları söyledi: "MİT ve Mehmetçik için mesafenin önemi yok. İmha edilen sığınakların 7 metre derinliğe inşa edildiği belirlendi. Örgütün yeni tertiplenmesi yerle bir edildi. PKK'ya mesaj verildi. Örgüt üzerindeki baskı arttı. Kandil'de sıkışan örgüt yuvalanacak yer arıyor. PKK Asos'ta faaliyet yürütmeye devam ederse hezimete uğrar."

TURUNCU KATEGORİDEKİ İSİM İSTANBUL'DA YAKALANDI

İçişleri Bakanlığı, aranan teröristler listesinde turuncu kategoride yer alan terörist Sonuç Gürdeğir'in, İstanbul'un Ataşehir İlçesi'nde saklandığı ikamette yakalandığını bildirdi. Sabah saatlerinde düzenlenen operasyonla terörist Gürdeğir, örgüte lojistik destek sağladığı belirtilen kadın Derman B. ile birlikte yakalandı. Teröristin 9 Ekim 2014'te Bingöl'de 2 güvenlik görevlisinin şehit olması eylemini gerçekleştirdiği öğrenildi.

DARBE ÜSTÜNE DARBE

Yaz başından bu yana hem Irak hem Suriye hem de yurt içinde terör operasyonlarını sıklaştıran TSK, özellikle ağustos ayında Suriye ve Irak'ta PKK'nın üst düzey isimlerine nokta atışı operasyonlar yaptı.

19 Ağustos: Irak'ın kuzeyindeki Sincar'da 10 PKK'lı hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.

20 Ağustos: Sincar sözde Genel Sorumlusu olan Said Hasan etkisiz hale getirildi.

21 Ağustos: Renas Roj kod adlı Selahaddin Şahabi, Haseke'de etkisiz hale getirildi.

21 Ağustos: Til Temir'de bir binaya operasyon düzenlendi. Operasyonda terör örgütünün sözde askeri konseyi üyeleri olduğu öğrenilen 4 kişi etkisiz hale getirildi.

GABAR'DA 3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Eren-13 operasyonları kapsamında, Şırnak-Merkez İlçe Gabar Dağı Güleşli bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda, 3 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir" denildi.