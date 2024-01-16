Terör inleri böyle vuruldu

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16 Ocak 2024 Salı 11:29:00 - Güncelleme:16 Ocak 2024 Salı 11:29:00

Irak ve Suriye'nin kuzeyine hava harekatı! Terör inleri böyle imha edildi

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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina, Gara, Hakurk ve Kandil bölgeleri ile Suriye'nin kuzeyinde bulunan terör hedeflerine gerçekleştirilen hava harekatlarına ilişkin görüntüleri yayınladı.

MSB: Irak kuzeyindeki Metina, Gara, Hakurk ve Kandil bölgeleri ile Suriye kuzeyinde bulunan terörist hedeflerine yönelik dün gece gerçekleştirilen hava harekâtlarında terör inleri böyle imha edildi.

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : msb terör terörist hava harekatı
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