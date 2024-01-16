Terör inleri böyle vuruldu

Irak ve Suriye'nin kuzeyine hava harekatı! Terör inleri böyle imha edildi

MSB: Irak kuzeyindeki Metina, Gara, Hakurk ve Kandil bölgeleri ile Suriye kuzeyinde bulunan terörist hedeflerine yönelik dün gece gerçekleştirilen hava harekâtlarında terör inleri böyle imha edildi.

Irak kuzeyindeki Metina, Gara, Hakurk ve Kandil bölgeleri ile Suriye kuzeyinde bulunan terörist hedeflerine yönelik dün gece gerçekleştirilen hava harekâtlarında terör inleri böyle imha edildi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/XAPkvIOtem — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 16, 2024

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