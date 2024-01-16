Irak ve Suriye'nin kuzeyine hava harekatı! Terör inleri böyle imha edildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina, Gara, Hakurk ve Kandil bölgeleri ile Suriye'nin kuzeyinde bulunan terör hedeflerine gerçekleştirilen hava harekatlarına ilişkin görüntüleri yayınladı.
MSB: Irak kuzeyindeki Metina, Gara, Hakurk ve Kandil bölgeleri ile Suriye kuzeyinde bulunan terörist hedeflerine yönelik dün gece gerçekleştirilen hava harekâtlarında terör inleri böyle imha edildi.
Irak kuzeyindeki Metina, Gara, Hakurk ve Kandil bölgeleri ile Suriye kuzeyinde bulunan terörist hedeflerine yönelik dün gece gerçekleştirilen hava harekâtlarında terör inleri böyle imha edildi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/XAPkvIOtem— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 16, 2024
Ayrıntılar geliyor...
- Mersin'de DEAŞ'a yönelik operasyonda 7 şüpheli yakalandı
- Terör inleri böyle vuruldu
- Terör örgütü PKK'nın kadın yapılanmasına yönelik operasyonda 20 şüpheli yakalandı
- 31 Mart yerel seçimleri... "Bugüne kadar 165 belediye başkan adayımızı ilan ettik"
- Reklam Kurulu yılın ilk toplantısında tüketiciyi aldatıcı reklamlar dolayısıyla 24,6 milyon lira ceza kesti
- Kahramanlar-43 operasyonlarında 165 şüpheli yakalandı