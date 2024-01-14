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Teröre pençe vurmaya devam! Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki 24 terör hedefi imha edildi
Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 24 hedef imha edildi
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14 Ocak 2024 Pazar 22:52:00 - Güncelleme:14 Ocak 2024 Pazar 22:52:00

Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 24 hedef imha edildi

Kaynak: AA

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Son Dakika Haberleri.. MSB: Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terörist hedeflere düzenlenen hava harekatlarında içinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen 24 hedef imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki 24 hedefin imha edildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

PKK/YPG/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hâle getirerek; Irak ve Suriye kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla; Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak kuzeyindeki Metina, Hakurk, Gara, Kandil ve Asos bölgeleri ile Suriye kuzeyinde bulunan terörist hedeflerine 14 Ocak 2024 saat 22.00'da Hava Harekâtları icra edilmiş, icra edilen Hava Harekâtları ile Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerinde bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, mühimmat/malzeme deposu, barınak ve doğalgaz üretim tesisinden oluşan 24 hedef imha edilmiştir.

İcra edilen bu harekâtlarda, azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hâle getirilmiştir.

Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir.

Bu harekâtlar sırasında; masum insanların, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır.

Etiketler : hava harekatı terörist hedefler değerlendirilen hedefler
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